Serie B, in casa Lecce tiene banco la questione Tachtsidis

Il rapporto tra Panagiotis Tachtsidis e il Lecce è ai minimi termini. Tutto è nato dalla mancata cessione del centrocampista greco nell'ultima sessione di calciomercato. Nella giornata di ieri Tachtsidis ha disputato solo i primi minuti della sessione di allenamento dei salentini, prima che il tecnico Eugenio Corini decidesse di mandarlo negli spogliatoi per il suo atteggiamento non consono. Una situazione spinosa per il club appena retrocesso dalla Serie A, che deve fra fronte alla situazione.

Tachtsidis diventa un caso: il Lecce valuta la situazione

Nella giornata di ieri il Lecce ha comunicato sul proprio sito la ripresa degli allenamenti.

La casa giapponese lo ha fatto dotando la sua PlayStation 5 del ... La dotazione viene completata da una serie di 49 luci LED RGB che possono essere sincronizzate per illuminarsi a ritmo di musica.

Gli altri risultati campionato femminile serie a Vittorie di Florentia e Verona: le toscane battono di misura il Napoli Femminile grazie a un calcio di rigore trasformato da Cantore e rimediato in ...

