Previsioni Meteo Toscana: breve tregua, da martedì torna la pioggia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani parzialmente nuvoloso. Venti: deboli settentrionali in rotazione a sud sud ovest. Mari: poco mossi, tendenti a mossi nella seconda parte della giornata. Temperature: minime in calo e intorno a 5 gradi nelle pianure interne. Massime in lieve aumento. Mercoledì 14 molto nuvoloso con piogge diffuse dal pomeriggio, localmente temporalesche. Venti: deboli da est, sud-est sulle zone interne; tra moderati e temporaneamente forti di Scirocco sull'Arcipelago e la costa centro-meridionale e da est sulla Versilia. Mari: tra mossi e molto mossi. Temperature: minime in aumento; massime ...

