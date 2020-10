Nuovo Dpcm, la bozza con le misure anti-Covid: locali chiusi alle 24 e dalle 21 si consuma ai tavoli. Stop alle gite scolastiche e alle feste in casa (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Evitare feste nelle abitazioni private, evitare di ricevere più di sei persone non conviventi a casa (il consiglio è quello di indossare la mascherina con gli ospiti esterni) e niente lezioni a distanza per le ultime classi delle scuole superiori. Ma anche Stop a locali, ristoranti, pasticcerie e bar alle 24. Con una modifica importante: dalle 21 si potrà solo consumare ai tavoli, non più in piedi davanti al locale. Questo è quello che emerge da fonti di governo nella riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione in vista del ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 ottobre 2020)-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Evitarenelle abitazioni private, evitare di ricevere più di sei persone non conviventi a(il consiglio è quello di indossare la mascherina con gli ospiti esterni) e niente lezioni a distanza per le ultime classi delle scuole superiori. Ma anche, ristor, pasticcerie e bar24. Con una modifica importante: d21 si potrà solore ai, non più in piedi daval locale. Questo è quello che emerge da fonti di governo nella riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione in vista del ...

