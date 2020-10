Nuove regole sulla quarantena, stop a calcetto e feste private (Di lunedì 12 ottobre 2020) Basterà un solo tampone negativo dopo dieci giorni di isolamento per dichiarare guariti i positivi al Covid-19. Il Comitato tecnico scientifico ha detto sì alla richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza – rilanciata anche dal viceministro Pierpaolo Sileri qualche giorno fa – e riduce così la durata della quarantena e dell’isolamento fiduciario. Ma a patto che venga effettuato il tampone molecolare e il test rapido per chi è entrato in contatto con chi ha contratto il coronavirus. La circolare del ministero della Salute dovrebbe essere firmata questa mattina. Ma oggi, dopo l’impennata dei casi, è in calendario anche l’incontro con le Regioni sulle Nuove regole anti-contagio che saranno contenute nel prossimo Dpcm, che potrebbe già essere firmato questa ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Basterà un solo tampone negativo dopo dieci giorni di isolamento per dichiarare guariti i positivi al Covid-19. Il Comitato tecnico scientifico ha detto sì alla richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza – rilanciata anche dal viceministro Pierpaolo Sileri qualche giorno fa – e riduce così la durata dellae dell’isolamento fiduciario. Ma a patto che venga effettuato il tampone molecolare e il test rapido per chi è entrato in contatto con chi ha contratto il coronavirus. La circolare del ministero della Salute dovrebbe essere firmata questa mattina. Ma oggi, dopo l’impennata dei casi, è in calendario anche l’incontro con le Regioni sulleanti-contagio che saranno contenute nel prossimo Dpcm, che potrebbe già essere firmato questa ...

frankgabbani : Tutta la mia solidarietà ai lavoratori dello spettacolo, che ieri sono scesi in piazza con #bauliinpiazza, per chie… - rockmoda : che vede oltre 570.000 lavoratori fermi ormai da febbraio e senza prospettive certe per il futuro. Per loro il lock… - _GigiDAlessio_ : Per questo ieri sono scesi in Piazza a Milano con 500 flightcase, per chiedere al governo attenzione e nuove regole… - micerco : RT @Corriere: Durata della quarantena ? Il numero di tamponi ? Feste private ? Sport amatoriale ? - antony220970 : RT @luca_p74: Nelle abitazioni private non potete mettere becco, banda di psicopatici. Fatevene una ragione. -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole Quarantena Covid, le nuove regole. Dpcm, stop al calcetto «e alle feste, anche in casa» Corriere della Sera E il fascismo allontanò le donne dal pallone

Nonostante ciò, su di loro si addensano nubi fosche, cariche di pregiudizi medici, di attacchi alle nuove regole, di spregio alla loro presunta civetteria. Perfino l'Ambrosiana-Inter di Peppin Meazza ...

Coronavirus, atteso per stasera il nuovo Dpcm: quarantena "ridotta" e più smart working

(Teleborsa) - È atteso per questa sera il nuovo Dpcm con le nuove misure anti-Covid del Governo ... Inoltre, lo stesso Cts sembrerebbe aver dato l'ok anche all'eliminazione della regola del doppio ...

Nonostante ciò, su di loro si addensano nubi fosche, cariche di pregiudizi medici, di attacchi alle nuove regole, di spregio alla loro presunta civetteria. Perfino l'Ambrosiana-Inter di Peppin Meazza ...(Teleborsa) - È atteso per questa sera il nuovo Dpcm con le nuove misure anti-Covid del Governo ... Inoltre, lo stesso Cts sembrerebbe aver dato l'ok anche all'eliminazione della regola del doppio ...