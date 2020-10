Noci, picchiano in 3 un uomo per un parcheggio e lo mandano in ospedale: arrestati (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un automobilista è stato aggredito a Noci, Ba,, in via Siciliani, da tre giovani di Putignano, per futili motivi legati a un diverbio per un parcheggio. I responsabili sono stati arrestati e l'uomo, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un automobilista è stato aggredito a, Ba,, in via Siciliani, da tre giovani di Putignano, per futili motivi legati a un diverbio per un. I responsabili sono statie l', ...

elenaricci1491 : Tre giovani aggrediscono e picchiano un 53enne per un parcheggio #Bari #Noci via @@tarantinitime - AgoraBlog2 : La violenza brutale dei soggetti di #Putignano ha procurato lesioni gravissime al povero malcapitato. Arrestati...… - Borderline_24 : Litigano per un #Parcheggio e picchiano un 57enne: arrestati 3 giovani a #Noci - LaGazzettaWeb : Noci (Ba), picchiano in 3 un uomo per un parcheggio e lo mandano in ospedale: arrestati -

