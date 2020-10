Mamma, senti come parlo! (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ma… se il piccolo tarda a dire le sue prime parole, cosa si può fare per stimolarlo e aiutarlo nel percorso di acquisizione delle abilità comunicative? Per aiutare tutti i genitori e rispondere ai tanti dubbi e domande che sorgono in questo delicato passaggio, Barbara Franco, in collaborazione con la logopedista Anna Biavati-Smith, ha ideato senti come parlo, volume uscito lo scorso 24 settembre all’interno della collana QUID+, la linea editoriale dedicata ai bambini nella fascia d’età da 0 a 7 anni firmata da Gribaudo, parte del Gruppo Feltrinelli. “Innanzitutto è bene tenere a mente che ogni bambino ha i suoi tempi per imparare a parlare” spiega Barbara Franco, la Mamma di QUID+ “ anche se spesso siamo portati a confrontarci con altri genitori e a fare paragoni, ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ma… se il piccolo tarda a dire le sue prime parole, cosa si può fare per stimolarlo e aiutarlo nel percorso di acquisizione delle abilità comunicative? Per aiutare tutti i genitori e rispondere ai tanti dubbi e domande che sorgono in questo delicato passaggio, Barbara Franco, in collaborazione con la logopedista Anna Biavati-Smith, ha ideatoparlo, volume uscito lo scorso 24 settembre all’interno della collana QUID+, la linea editoriale dedicata ai bambini nella fascia d’età da 0 a 7 anni firmata da Gribaudo, parte del Gruppo Feltrinelli. “Innanzitutto è bene tenere a mente che ogni bambino ha i suoi tempi per imparare a parlare” spiega Barbara Franco, ladi QUID+ “ anche se spesso siamo portati a confrontarci con altri genitori e a fare paragoni, ...

Ho perso mio figlio dopo una lunga malattia. Come mamma mi sentivo nulla nel non potergli il funerale. Ho rubato in un negozio, l’ho fatto per lui. Non sono una spacciatrice né una criminale. Da ...

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, lo scrittore americano Dan Brown ha raccontato di aver avuto il coronavirus “Ho avuto il coronavirus, ma adesso sono a posto”: lo ha detto lo scrittore americ ...

