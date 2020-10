“Ma chi sei?”. L’Eredità. Tutte pazze per Carlo, il campione dagli occhi di ghiaccio: ecco chi è (Di lunedì 12 ottobre 2020) Da lunedì 28 settembre Flavio Insinna è tornato su Rai 1 con ‘L’eredità’, quiz amato e popolarissimo, che ha laureato campioni che sono entrati nel cuore dei telespettatori. Come Guido, dalla cultura enciclopedica, Niccolò, il professore che è ha lasciato il programma ed è tornato a scuola a insegnare. “È come se cenassi Tutte le sere a casa degli italiani”, raccontava Flavio Insinna, “anzi, come mi dicono le persone che ci scrivono: tu ceni con noi”. Si gioca, si vince, si perde e si ride. Tra le novità della nuova ‘coronavirus’ edizione del famoso programma, una nuova e avvincente modalità di gioco per il Triello: chi vince diventa campione e va direttamente a giocarsi il montepremi alla Ghigliottina.



La ‘Ghigliottina’ ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Da lunedì 28 settembre Flavio Insinna è tornato su Rai 1 con ‘L’eredità’, quiz amato e popolarissimo, che ha laureato campioni che sono entrati nel cuore dei telespettatori. Come Guido, dalla cultura enciclopedica, Niccolò, il professore che è ha lasciato il programma ed è tornato a scuola a insegnare. “È come se cenassile sere a casa degli italiani”, raccontava Flavio Insinna, “anzi, come mi dicono le persone che ci scrivono: tu ceni con noi”. Si gioca, si vince, si perde e si ride. Tra le novità della nuova ‘coronavirus’ edizione del famoso programma, una nuova e avvincente modalità di gioco per il Triello: chi vince diventae va direttamente a giocarsi il montepremi alla Ghigliottina.La ‘Ghigliottina’ ...

CottarelliCPI : Mentre si impenna il numero dei contagiati, i negazionisti manifestano a Roma contro dittatura sanitaria, euro, eur… - lapinella : Oggi e’ una giornata dedicata a chi ha avuto la forza di uscire allo scoperto e non doversi piu’ nascondere. Ma que… - marcocappato : Logica vorrebbe che chi crede nell'aldilà dovrebbe vedere ancor più di buon occhio la possibilità di non soffrire n… - BindiTony : @GuidoCrosetto da quello che scrivi sei molto ma molto critico chi non la pensa come te, io ti vedo molto ma molto… - fra_gra_3 : RT @vitalbaa: Circolare del 29/5: - no tampone per asintomatici; - se fai lo stesso il tampone ed è negativo, stai comunque 14 gg isolat… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma chi Addominoplastica: quando indicata ea chi rivolgersi Fortune Italia