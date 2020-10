Live Non è la D’Urso, Barbara sbotta contro Iconize: ‘Con noi ha chiuso per sempre’ ecco perché (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’argomento viene discusso da almeno una settimana in tutte le trasmissioni condotta da Barbara D’Urso. Di cosa stiamo parlando? Dello scandalo lanciato dalla prezzemolina dei reality Solei Sorge in merito alla denuncia di un altro influencer, Iconize, di esser stato picchiato per strada in quanto omosessuale. Lo scandalo sarebbe che questa aggressione in realtà non sia mai esistita e il ragazzo per dissimulare il pestaggio si sia colpito il volto da solo con un oggetto contundente, nello specifico una confezione di cibo surgelato.Dopo ondate di spot televisivi di Live Non è la D’Urso in cui si raccontava che ci sarebbe stato il confronto finale fra Iconize e Soleil Sorge, arriva un imprevisto che ha mandato la conduttrice del programma su tutte le furie…. ecco ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’argomento viene discusso da almeno una settimana in tutte le trasmissioni condotta daD’Urso. Di cosa stiamo parlando? Dello scandalo lanciato dalla prezzemolina dei reality Solei Sorge in merito alla denuncia di un altro influencer,, di esser stato picchiato per strada in quanto omosessuale. Lo scandalo sarebbe che questa aggressione in realtà non sia mai esistita e il ragazzo per dissimulare il pestaggio si sia colpito il volto da solo con un oggetto contundente, nello specifico una confezione di cibo surgelato.Dopo ondate di spot televisivi diNon è la D’Urso in cui si raccontava che ci sarebbe stato il confronto finale frae Soleil Sorge, arriva un imprevisto che ha mandato la conduttrice del programma su tutte le furie…....

