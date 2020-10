Juventus, Pirlo: “Ronaldo un esempio. Voglio un calcio propositivo” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Andrea Pirlo ha rilasciato una lunga intervista direttamente ai microfoni della Uefa. Il tecnico ha parlato del suo rapporto con la squadra e, soprattutto, della professionalità di Cristiano Ronaldo. Inoltre, l’ex centrocampista, ha spiegato i concetti calcistici principali che vorrebbe proporre ed impartire a tutta la squadra. Juventus: le parole di Pirlo “Li ho trovati molto disponibili ma nel giro di poche ore hanno visto qual era il mio ruolo, è stato facile cambiare questo atteggiamento. Mi possono aiutare molto perché sanno cosa vuol dire giocare alla Juve, vincere e anche lavorare con me. Sanno lo spirito che Voglio portare a questa squadra, saranno d’aiuto. Leggi anche:Messi Juventus, “Don Balòn” svela: Paratici offrì ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 12 ottobre 2020) Andreaha rilasciato una lunga intervista direttamente ai microfoni della Uefa. Il tecnico ha parlato del suo rapporto con la squadra e, soprattutto, della professionalità di Cristiano Ronaldo. Inoltre, l’ex centrocampista, ha spiegato i concetti calcistici principali che vorrebbe proporre ed impartire a tutta la squadra.: le parole di“Li ho trovati molto disponibili ma nel giro di poche ore hanno visto qual era il mio ruolo, è stato facile cambiare questo atteggiamento. Mi possono aiutare molto perché sanno cosa vuol dire giocare alla Juve, vincere e anche lavorare con me. Sanno lo spirito cheportare a questa squadra, saranno d’aiuto. Leggi anche:Messi, “Don Balòn” svela: Paratici offrì ...

JuventusTV : Il calcio secondo @Pirlo_official L’allenatore ???? si racconta in questa intervista esclusiva realizzata con la… - Gazzetta_it : Le idee di #Pirlo. Sette gare e tante #Juventus. Anche #CR7 può riposare - tuttosport : #Pirlo, due #Juve in testa per un mese mozzafiato - ChuchoCastroP : RT @GiovaAlbanese: Questa mattina la #Juventus ha ripreso gli allenamenti agli ordini di #Pirlo, in vista di #CrotoneJuve. Ha sostenuto l'i… - Forzajuvesempr5 : RT @calciomercatoit: ??#Juventus - #Dybala in Bolivia con l'???? disponibile per #Crotone: le ULTIME di -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo Le idee di Pirlo: sette gare e tante Juventus. E anche CR7 può riposare La Gazzetta dello Sport Pirlo: "Guardiola il mio modello. Ronaldo? Simbolo del calcio mondiale"

Andrea Pirlo, da circa due mesi alla guida della Juventus, si racconta ai microfoni della Uefa: "Negli anni in cui sono stato fermo ho iniziato a studiare, ho visto che questa era una passione che ...

Festival dello Sport 2020, gran finale con i grandi Campioni (VIDEO)

Trento – Ancora “chariots of fire” – momenti di gloria al Festival dello Sport “We are the Champions”, organizzato da La Gazzetta dello Sport e dal Trentino, e proposto nell’inedita versione DigiLive.

Andrea Pirlo, da circa due mesi alla guida della Juventus, si racconta ai microfoni della Uefa: "Negli anni in cui sono stato fermo ho iniziato a studiare, ho visto che questa era una passione che ...Trento – Ancora “chariots of fire” – momenti di gloria al Festival dello Sport “We are the Champions”, organizzato da La Gazzetta dello Sport e dal Trentino, e proposto nell’inedita versione DigiLive.