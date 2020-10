Inghilterra-Belgio | Lukaku deluso | “Sconfitta di mer** | potevamo vincere 4-0 nel 1° tempo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Gol su rigore e prestazione da leader, ma tutto ciò non basta per evitare la sconfitta. C’è grande amarezza in Romeludopo il ko del suoper 2-1 contro l’. L’attaccante dell’Inter e dei diavoli rossi nel post partita esterna tutta la sua delusione: “Ho cercato di coinvolgere i compagni di squadra nel gioco ma abbiamo perso troppe opportunità – ha sottolineato-. Avremmo potuto portarci 0-3, 0-4 prima dell’intervallo. Siamo stati la squadra migliore nel primo tempo, ma siamo mancati nell’ultimo passaggio. Questa è una sconfitta di“.