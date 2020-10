Iconize rompe il silenzio e attacca tutti | “sto subendo una violenza | Soleil mi ha venduto | quella non è tv”

(Di lunedì 12 ottobre 2020), dopo essere stato protagonista assente dell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso, a causa delle accuse relative all’aggressione omofoba, ha rotto ilin cui si era chiuso da giorni. L’influencer accusato di aver inscenato l’attacco a sfondo omofobo con un surgelato, è tornato a parlare sui social. Ecco le parole di: Mi dispiace dover parlare solo ora speravo di non doverlo fare. Ieri sono state dette delle cose molto brutte e a parer mio questa non è televisione ragazzi è uno schifo. Hanno ricreato quel filmino tremendo, orribile che mi fa accapponare la pelle. Predicano di difendere le persone che vengono bullizzate, di fermare il bullismo il cyber-bullismo ma con questa storia ne hanno creato ancora di ...

Iconize, Ospite di Live - Non è la D'Urso, racconta tutta la verità sulla presunta aggressione omofoba dopo le rivelazioni di Soleil Sorge.