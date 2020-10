I contagi a 4.619, effettuati 85mila tamponi (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – I casi accertati di Sars-Cov-2 oggi in Italia sono 4.619, a fronte di 85mila tamponi effettuati. I morti sono 39.Per quanto riguarda le terapie intensive, quelle più popolate d’Italia sono nel Lazio e in Campania, con, rispettivamente, 78 e 64 casi. Leggi su dire (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – I casi accertati di Sars-Cov-2 oggi in Italia sono 4.619, a fronte di 85mila tamponi effettuati. I morti sono 39.Per quanto riguarda le terapie intensive, quelle più popolate d’Italia sono nel Lazio e in Campania, con, rispettivamente, 78 e 64 casi.

Agenzia_Ansa : Calano i contagi in Italia nelle ultime 24 ore: i nuovi casi sono 4.619 ma è basso anche il numero dei tamponi effe… - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: Calano i contagi in Italia nelle ultime 24 ore: i nuovi casi sono 4.619 ma è basso anche il numero dei tamponi effettuati… - zombificazione : RT @lucianoghelfi: #Coronavirus, calano con il weekend #contagi e #tamponi, crescono i morti: oggi +4.619 nuovi casi, di cui 696 in #Lombar… - Agenzia_Italia : Oggi 4.619 contagi con 20mila tamponi in meno - youfullwellness : #yourfullwellness Calano i contagi, +4.619 in un giorno, ma sono stati effettuati meno test. Sono 39 i morti -