GF Vip Patrizia De Blanck scoppia la lite con Stefania Orlando

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Al “GF Vip”Deè fuori controllo, i gieffini si stavano preparando per un aperitivo a base di patatine e guacamole. Ma proprio una patatina sarebbe a farre la”. Matilde Brandi esono state chiamate in confessionale dal “Grande Fratello” per organizzare la serata e avvertire i compagni d’avventura. Una volta tornate in salone, le due gieffine comunicano ai concorrenti che non sarà possibile mangiare niente finché l’allestimento della tavola non sarà finito e finché tutti non si saranno cambiati per la cena. Tutti i concorrenti rispettano le regole, tranne la contessa Deche decide di assaggiare qualche patatina. A quel punto, ...