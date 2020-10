GF Vip | concorrente incinta!? E’ la prima volta nella storia

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tutte le foto a fine articolo. Stiamo per parlare di una cosa mai accadutaall’interno della spiata casa di Cinecittà. Undel Gf Vip 5 ha chiesto di poter aver una test di gravidanza, perché probabilmente sospetta una dolce attesa. Si tratta dell’estroversa e simpatica Myriam Catania, senza dubbio uno dei personaggi più amati dai telespettatori dello storico reality di Canale 5. L’ex moglie di Luca Argentero è stata accusata più volte di essere troppo invasiva durante le chiacchierate altrui. (Continua...) Enock, il fratello minore di Mario Balotelli, l’ha pesantemente redarguita perché troppo insistente nel trascinarlo sulla pista da ballo una sera. Insomma, un carattere che si è fatto notare varie volte ma che, proprio per questo motivo, ha ...

Notiziedi_it : Riconosci il concorrente del GF VIP dalla bocca? (QUIZ) - ajackferd : @trash_italiano Salvatevi questo commento: Soleil Sorge prossimo concorrente del GF VIP 6. - zazoomblog : Test di gravidanza al GF Vip arriva la richiesta della concorrente. È la prima volta che succede - #gravidanza… - OrlandoGFVIP : RT @MusicTV_ITA: Votate i vostri concorrenti preferiti ???????????????? - zazoomblog : “Un test di gravidanza”. GF Vip sorpresone nella casa. È la bella concorrente già mamma a chiederlo - #gravidanza”… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip concorrente

Myriam Catania ad un passo dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera su Canale 5, scrive una lettera per gli altri concorrenti della Casa ma si dimentica di Massimiliano ...In veranda Guenda Goria ha scambiato confidenze e dolcezze con Massimiliano Morra sotto una coperta: i due hanno commentato le votazioni del Vip 'comodino' di questa quinta edizione, cioè del ...