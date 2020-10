“Emily in Paris” | un’americana a Parigi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Emily in Paris è la nuova serie tv di ottobre disponibile su Netflix, un’americana ache si improvvisa influencer. La trama Emily Cooper è una giovane ragazza alle prese con la sua carriera a Chicago, in vista di una probabile promozione sul lavoro, felicemente fidanzata. Insomma, quella che agli occhi di una commedia romantica potrebbe essere definita come una ragazza realizzata e soddisfatta della sua vita. Il suo capo sta per intraprendere un nuovo lavoro aed Emily è pronta a prendere il suo posto nel grande formicaio americano ma, quando il capo scopre di aspettare un figlio, urge uno scambio di ruolo. Emily atterra aper continuare il lavoro che faceva a Chicago: l’esperta di marketing e social media per una grande azienda di comunicazione. C’è ...