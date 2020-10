Eloisa Fontes, modella scomparsa un anno fa da New York ritrovata in una favela a Rio de Janeiro (Di lunedì 12 ottobre 2020) Aveva sfilato per alcune delle passerelle più ambite, come quelle di Dolce & Gabbana, poi, un anno fa era scomparsa nel nulla. La modella Eloisa Fontes, 26enne, è stata ritrovata il 6 ottobre a vagabondare per le strade di una favela di Rio de Janeiro. La donna era in pericolo di vita, hanno riferito le autorità brasiliane, che l’hanno localizzata nella favela di Morro do Contagalo, a Ipanema, ed ora è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico. Ancora poco chiaro come Eloisa sia arrivata in Brasile, partendo da New York dove era stata vista l’ultima volta nel 2019. La sua, come riportano i quotidiani stranieri, era una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Aveva sfilato per alcune delle passerelle più ambite, come quelle di Dolce & Gabbana, poi, unfa eranel nulla. La, 26enne, è statail 6 ottobre a vagabondare per le strade di unadi Rio de. La donna era in pericolo di vita, hriferito le autorità brasiliane, che l’hlocalizzata nelladi Morro do Contagalo, a Ipanema, ed ora è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico. Ancora poco chiaro comesia arrivata in Brasile, partendo da Newdove era stata vista l’ultima volta nel 2019. La sua, come riportano i quotidiani stranieri, era una ...

