Ecco la bolla per salvare la Serie A: ritiro in stile NBA e test ogni 4 giorni. Ma c’è un problema (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gli ultimi casi di Coronavirus hanno aumentato il rischio di una nuova sospensione del campionato di Serie A. Alcune partite non si sono disputate e dovranno essere recuperate. Un altro stop sarebbe devastante per il calcio dal punto di vista economico, quindi l’intenzione è quella di portare a termine la stagione in ogni modo. Si sta studiando la bolla, la riunione tra i medici sportivi delle 20 società non ha portato i frutti sperati. LA bolla – Tutte le squadre chiuse in ritiro, in stile NBA. L’uscita sarebbe consentita solo per giocare, con test ogni 4 giorni. Questo limiterebbe i nuovi contatti, con la possibilità di completare la stagione senza grossi rischi. Esiste però un ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gli ultimi casi di Coronavirus hanno aumentato il rischio di una nuova sospensione del campionato diA. Alcune partite non si sono disputate e dovranno essere recuperate. Un altro stop sarebbe devastante per il calcio dal punto di vista economico, quindi l’intenzione è quella di portare a termine la stagione inmodo. Si sta studiando la, la riunione tra i medici sportivi delle 20 società non ha portato i frutti sperati. LA– Tutte le squadre chiuse in, inNBA. L’uscita sarebbe consentita solo per giocare, con. Questo limiterebbe i nuovi contatti, con la possibilità di completare la stagione senza grossi rischi. Esiste però un ...

ilnapolionline : In attesa dei risultati dei tamponi, ecco la possibile data della fine della 'bolla' di Castel Volturno -… - EmaPartenopeo : Non so voi, ma io alla #bolla preferisco la Ribolla. Ecco, l'ho detto. Ora potete anche smettere di seguirmi. - TuttoMercatoWeb : Ritiro stile NBA, test ogni 4 giorni: ecco la 'bolla' per salvare la Serie A. Ma ai giocatori non piace - lallallerio : @LiberoB91 @fanpage Ecco che faccia ha la feccia umana. Il guaio è che una volta fuori dal branco e non più protett… - MariMarc2011 : @maxxfishh @FabRavezzani Bisogna capire perché sia intervenuta l'ASL nonostante le disposizioni nazionali... è inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco bolla Ritiro stile NBA, test ogni 4 giorni: ecco la bolla per salvare la Serie A. Ma ai giocatori non piace TUTTO mercato WEB Belen: resa pubblica la prima foto del bacio con Antonino

Dopo settimane di attesa, ecco comparire sui social la prima foto del bacio di Belen con Antonino in un suggestivo scorcio romano ...

Dal super tartufo bianco al tonno da 3 milioni. I cibi più costosi della storia

Anche se tutto impallidisce di fronte al prodotto della natura più costoso di sempre: il bulbo del tulipano Semper Augustus che all’apice della bolla olandese del 1637, considerata la prima della ...

Dopo settimane di attesa, ecco comparire sui social la prima foto del bacio di Belen con Antonino in un suggestivo scorcio romano ...Anche se tutto impallidisce di fronte al prodotto della natura più costoso di sempre: il bulbo del tulipano Semper Augustus che all’apice della bolla olandese del 1637, considerata la prima della ...