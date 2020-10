Covid: in Inghilterra più ricoveri oggi che nel lockdown (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 12 OTT - In Inghilterra in questo momento ci sono più persone ricoverate in ospedale per il Covid 19 che prima dell'adozione del lockdown a marzo. Lo ha reso noto il direttore dell'Nhs, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 12 OTT - Inin questo momento ci sono più persone ricoverate in ospedale per il19 che prima dell'adozione dela marzo. Lo ha reso noto il direttore dell'Nhs, ...

petergomezblog : #Coronavirus, Inghilterra: “Più ricoveri per Covid-19 ora che a marzo”. Cina, tamponi a 9 milioni di abitanti in 5… - MediasetTgcom24 : In Inghilterra più ricoveri per Covid-19 che prima del lockdown #coronavirus - TgLa7 : #Covid, Bbc: in #Inghilterra, più ricoveri che a marzo prima del #lockdown - pablo_meloni : RT @petergomezblog: #Coronavirus, Inghilterra: “Più ricoveri per Covid-19 ora che a marzo”. Cina, tamponi a 9 milioni di abitanti in 5 gior… - IoCivico : RT @petergomezblog: #Coronavirus, Inghilterra: “Più ricoveri per Covid-19 ora che a marzo”. Cina, tamponi a 9 milioni di abitanti in 5 gior… -