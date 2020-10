Covid | chiuso l’istituto ‘Lombardi’ di Airola A Paupisi la scuola di via Vignali riapre giovedì

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Il Sindaco di, Michele Napoletano, ha disposto la sospensione delle attività didattiche, per le giornate di martedi 13 e mercoledi 14 ottobre, presso tutti i plessi afferenti l’Istituto di Istruzione Superiore “Lombardi”. Ciò dopo che è stata acclarata la positività di una docente, non di, dell’Istituto tecnico economico. Gli alunni delle tre classi con le quali la docente è stata in contatto dovranno sottoporsi a regime di quarantena in attesa dell’esito del tampone al quale saranno in tempi stretti sottoposti gli alunni. Medesimo discorso per docenti e personale vario venuto a contatto con l’interessata. Immediatamente il sindaco si è attivato presso la Provincia il cui Presidente, Antonio Di ...