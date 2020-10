Covid-19, venti positività in Irpinia: impennata tra Baiano e Cervinara (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi naso-faringei effettuati su 20 persone, di cui: – 1, residente nel comune di Avella, contatto di positivo; – 2, residenti nel comune di Avellino; – 4, residenti nel comune di Baiano, contatti di positivo; – 4, residenti nel comune di Cervinara, contatti di positivo; – 1, residente nel comune di Lauro; – 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano, di cui una ricoverata presso l’AORN “Moscati” di Avellino; – 1, residente nel comune di Pago Vallo Lauro, contatti di positivo ; – 3, residente nel comune di San Martino Valle Caudina; – 2, residenti nel comune di San Potito Ultra. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al19 i tamponi naso-faringei effettuati su 20 persone, di cui: – 1, residente nel comune di Avella, contatto di positivo; – 2, residenti nel comune di Avellino; – 4, residenti nel comune di, contatti di positivo; – 4, residenti nel comune di, contatti di positivo; – 1, residente nel comune di Lauro; – 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano, di cui una ricoverata presso l’AORN “Moscati” di Avellino; – 1, residente nel comune di Pago Vallo Lauro, contatti di positivo ; – 3, residente nel comune di San Martino Valle Caudina; – 2, residenti nel comune di San Potito Ultra. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica ...

