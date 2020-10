Come trasformare Vespa e Lambretta in elettrico (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una delle caratteristiche dei nuovi scooter elettrici è che rispetto alle nostre icone nazionali Come Vespa e Lambretta, in quanto a stile lasciano a desiderare. Certo l'idea di elettrificare le "vecchie glorie" non è nuova, lo è invece che la trasformazione ideata a Londra da Niall McCart non implica modifiche irreversibili. Non bisogna tagliare, saldare o distruggere alcunché. Si toglie il motore a due tempi e si mette quello elettrico, al posto del serbatoio va la batteria, nei vani accessori ci sta comoda la centralina di gestione dell'energia disponibile e poi è questione di far passare qualche cavo elettrico dove già ci sono i passaggi per farlo. Così, se qualcuno un domani volesse ripristinare l'originalità o, vedi mai, fosse disponibile un ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una delle caratteristiche dei nuovi scooter elettrici è che rispetto alle nostre icone nazionali, in quanto a stile lasciano a desiderare. Certo l'idea di elettrificare le "vecchie glorie" non è nuova, lo è invece che la trasformazione ideata a Londra da Niall McCart non implica modifiche irreversibili. Non bisogna tagliare, saldare o distruggere alcunché. Si toglie il motore a due tempi e si mette quello, al posto del serbatoio va la batteria, nei vani accessori ci sta comoda la centralina di gestione dell'energia disponibile e poi è questione di far passare qualche cavodove già ci sono i passaggi per farlo. Così, se qualcuno un domani volesse ripristinare l'originalità o, vedi mai, fosse disponibile un ...

