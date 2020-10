Clemente sindaco | il Pd napoletano boccia la candidatura

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aria elettrica nel capoluogo campano dopo la nomina fatta da Luigi de Magistris per ladi Alessandra. Una proposta già ampiamenteta dal segretario metropolitano del Pd, Marco Sarracino. “Stamane raccontavo – spiega il segretario territoriale del partito democratico – di come Napoli fosse ormai una città “scassata” politicamente, economicamente e socialmente. Apprendo senza neanche tanto stupore che Alessandrasia stata candidata da Luigi de Magistris alla carica didi Napoli. Non mi interessa commentare i motivi o i metodi di tale scelta. Il ragionamento da fare in questi casi è molto più semplice: Napoli, dopo 10 anni di giunta ...