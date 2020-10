Cibo | indice globale della fame | “In Somalia due milioni in crisi acuta”

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – “In Somalia oggi 2,1 milioni di persone vivono in uno stato di crisi alimentare acuta e il 12,2 per cento dei bambini (ossia 849.900) muoiono prima di aver compiuto cinque anni, che corrisponde al valore piu’ alto al mondo in assoluto. A determinare questa situazione e’ la combinazione di tre grandi minacce: siccita’ prolungate alternate a inondazioni, l’invasione di locuste sempre piu’ aggressive, e le epidemie, quelle di malaria e colera, a cui nel 2020 si e’ aggiunta quella di Covid-19″. A lanciare l’allarme sul “Paese piu’ fragile del Corno d’Africa” e’ Isabella Garino, capo missione in Somalia e Kenya di Cesvi, fondazione che nel 2020 ha realizzato 122 progetti, prestando assistenza a un milione di persone. Garino ha presentato i dati contenuti nella quindicesima edizione dell’Indice globale della fame (Global Hunger Index – Ghi 2020) presentato oggi dalla Fondazione Cesvi, che ha curato l’edizione italiana, e realizzato da Welthungerhilfe e Concern Worldwide.

Dire

