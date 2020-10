Acutis, una lezione per tutti gli atei (Di lunedì 12 ottobre 2020) Marco Gervasoni È uno straordinario evento l'emozione suscitata nel Paese da Carlo Acutis, il quindicenne scomparso di leucemia nel 2006 e beatificato ad Assisi È uno straordinario evento l'emozione suscitata nel Paese da Carlo Acutis, il quindicenne scomparso di leucemia nel 2006 e beatificato ad Assisi. Certamente hanno contribuito a colpirci anche le immagini del suo corpo, in condizioni perfette, uno dei segni della santità, e qualcosa di effettivamente miracoloso. È evidente che i primi ad essere commossi sono i credenti, ma l'esempio di Carlo Acutis deve interrogare anche i laici, i dubbiosi, i non credenti, gli atei. Guai ad ironizzare sulla incredulità e sulla «superstizione», con toni ed argomenti che ricordano i medici positivisti derisi già ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Marco Gervasoni È uno straordinario evento l'emozione suscitata nel Paese da Carlo, il quindicenne scomparso di leucemia nel 2006 e beatificato ad Assisi È uno straordinario evento l'emozione suscitata nel Paese da Carlo, il quindicenne scomparso di leucemia nel 2006 e beatificato ad Assisi. Certamente hanno contribuito a colpirci anche le immagini del suo corpo, in condizioni perfette, uno dei segni della santità, e qualcosa di effettivamente miracoloso. È evidente che i primi ad essere commossi sono i credenti, ma l'esempio di Carlodeve interrogare anche i laici, i dubbiosi, i non credenti, gli. Guai ad ironizzare sulla incredulità e sulla «superstizione», con toni ed argomenti che ricordano i medici positivisti derisi già ...

