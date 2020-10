Traffico Roma del 11-10-2020 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 ottobre 2020) Luceverdementovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi nessuna novità Tutto tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessun impedimento di rilievo sul raccordo e consolare in questa domenica caratterizzata dal maltempo maltempo che sta interessando diverse zone dell’hinterland non c’erano invito quindi la massima prudenza nella guida al rispetto delle distanze di sicurezza alla Garbatella per la presenza di olio sulla sede stradale è chiusa la circonvallazione Ostiense Tra via Padre Reginaldo Giuliani la Cristoforo Colombo In quest’ultima direzione chiusa anche la corsia laterale della stessa Cristoforo Colombo al centro ricordiamo i lavori lungo via IV Novembre in via Cesare Battisti Entrambe le strade sono percorribili esclusivamente in direzione di Piazza Venezia nella zona delle Tre Fontane a causa del ...