Selvaggia Lucarelli attacco durissimo a Gabriel Garko: “Gabriel Garko? Uno sfigato” (Di domenica 11 ottobre 2020) Selvaggia Lucarelli, giudice a “Ballando con le stelle” è una giornalista dalla penna affilata come una lama di coltello. La Lucarelli, che da giudice di Ballando quest’anno non sta dando tregua ad Alessandra Mussolini, con la quale arriva sempre a scontrarsi a muso duro, in questo ore ha detto la sua anche su Gabriel Garko e il suo outing fatto al Grande Fratello e poi ha regalato una lunga intervista a Silvia Toffanin nel suo salotto di “Verissimo”. Vediamo cosa è accaduto. La bomba lanciata da Dagospia Nei giorni scorsi Dagospia ha lanciato una bomba sui social dove, pubblicando una foto con i volti oscurati ha scritto così a corredo: «Chi è questo famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a ... Leggi su baritalianews (Di domenica 11 ottobre 2020), giudice a “Ballando con le stelle” è una giornalista dalla penna affilata come una lama di coltello. La, che da giudice di Ballando quest’anno non sta dando tregua ad Alessandra Mussolini, con la quale arriva sempre a scontrarsi a muso duro, in questo ore ha detto la sua anche sue il suo outing fatto al Grande Fratello e poi ha regalato una lunga intervista a Silvia Toffanin nel suo salotto di “Verissimo”. Vediamo cosa è accaduto. La bomba lanciata da Dagospia Nei giorni scorsi Dagospia ha lanciato una bomba sui social dove, pubblicando una foto con i volti oscurati ha scritto così a corredo: «Chi è questo famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a ...

Qualche anno fa è finita al centro dell’attenzione per via di una foto pubblicata da Selvaggia Lucarelli. Ecco com’era e com’è l’opinionista di Ballando con le stelle. Circa 5 anni fa Roberta Bruzzone ...

Noi insegnanti "dovremmo essere modelli, insegnare il rispetto ai più giovani" ha proseguito la ministra. La conduttrice Selvaggia Lucarelli ha puntualizzato che molte delle polemiche a lei rivolte ...

Noi insegnanti "dovremmo essere modelli, insegnare il rispetto ai più giovani" ha proseguito la ministra. La conduttrice Selvaggia Lucarelli ha puntualizzato che molte delle polemiche a lei rivolte ...