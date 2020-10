Schianto in auto ad Entratico Muore un uomo nella notte (Di domenica 11 ottobre 2020) Tragico incidente poco prima dell’una di domenica 11 ottobre. Un uomo, le cui generalità non sono ancora note, è morto in uno Schianto a Entratico, nella zona della falegnameria Rivadossi. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 11 ottobre 2020) Tragico incidente poco prima dell’una di domenica 11 ottobre. Un, le cui generalità non sono ancora note, è morto in unozona della falegnameria Rivadossi.

Gazzettino : Schianto frontale fra auto all'alba: cacciatore muore insieme al suo cane - Gazzettino : Schianto frontale fra auto all'alba: cacciatore muore insieme al suo cane - RedazioneLaNews : #Milano Paura in Tangenziale Nord di Milano: furgone si ribalta, schianto con un'auto - infoitsalute : Schianto fra auto sull'Adriatica, cinque feriti e paura per due bambini - lanuovariviera : San Benedetto, violento schianto al semaforo di via Manara. Auto della Fifa Security scaraventata contro il semaforo -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto auto Altro grave schianto: auto fuori strada a Lomazzo, due ragazzi feriti in modo serio CiaoComo Schianto frontale fra auto all'alba: cacciatore muore insieme al suo cane

CODEVIGO (PADOVA) - Frontale tra due auto alle 6.30 di stamani, domenica 11 ottobre 2020. Morto sul colpo, insieme al suo cane, il cacciatore Mauro Farinazzo, 69 anni, di Loreggia. Ferito ma non ...

Tragedia della strada, con la macchina finisce contro una moto. Nello schianto è morto un 49enne

BOLZANO. Uno scontro violentissimo che ha disintegrato la moto e non ha lasciato scampo al conducente. Terribile incidente nella serata di ieri a Pianizza di Sotto poco prima di Caldaro. Un motocicl ...

CODEVIGO (PADOVA) - Frontale tra due auto alle 6.30 di stamani, domenica 11 ottobre 2020. Morto sul colpo, insieme al suo cane, il cacciatore Mauro Farinazzo, 69 anni, di Loreggia. Ferito ma non ...BOLZANO. Uno scontro violentissimo che ha disintegrato la moto e non ha lasciato scampo al conducente. Terribile incidente nella serata di ieri a Pianizza di Sotto poco prima di Caldaro. Un motocicl ...