Roma manifestazione ‘No Mask’ | ragazzo distribuisce volantini delle onoranze funebri

virginiaraggi : La manifestazione di domani a Roma è uno schiaffo a chi ha vissuto in prima linea la gravità dell'emergenza Covid.… - fattoquotidiano : Flop della manifestazione ‘no mask’ a Roma: tensioni con la polizia. E gli organizzatori dal palco: “Rispettare reg… - repubblica : Roma, manifestazione negazionisti, l'ordine del ministro alla polizia: 'Pugno duro contro i no mask' - castell32082033 : RT @ottogattotto: #Giletarancioni #ForzaNuova Il leader romano di Forza Nuova, Castellino, in tenuta da lavoro, con un passamontagna nero c… - LelloEsposito5 : RT @BPervinca: Ha detto il Covid, che la manifestazione di oggi a Roma, gli è piaciuta moltissimo, perché ha stretto un sacco di amicizie. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma manifestazione

ROMA, 11 OTT – Manifestazione contro l'omofobia, Ora Basta !violenza e discriminazione non sono un'opinione in piazza Scala a Milano, 10 ottobre ...ROMA, 10 OTT - Non sono più di alcune decine, in gran parte con il gilet arancione, i manifestanti no mask in piazza Bocca della Verità, a Roma, per il sit-in contro l'uso della mascherina in funzione ...