Roberto Speranza | Ho proposto di vietare tutte le feste private

"Noi abbiamo investito molto sulle scuole, per tenere al sicuro i nostri ragazzi durante l'orario scolastico. Ma poi se la sera c'è una festa, mettiamo a rischio tutti gli sforzi fatti. Io ho proposto di vietare le feste, anche private". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Che tempo che fa su Rai3.Per quanto riguarda i controlli, difficili nelle case private, secondo Speranza "quando c'è una norma va rispettata, e in questi mesi abbiamo visto che gli italiani seguono le regole e le indicazioni che vengono date. Lavoreremo anche con le forze dell'ordine per verificare che la norma venga rispettata. Ma non sono i controlli che ci hanno permesso di piegare la curva nei giorni ...

