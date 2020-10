"Per i no mask un bel manganello, per i no global poliziotti fermi. Non sarà che...": Porro, il sospetto più devastante (Di domenica 11 ottobre 2020) I no mask come i no global. Nicola Porro, ormai famoso per le sue posizioni anti-terroristiche sul coronavirus, commenta quanto accaduto sabato in piazza a Roma, con qualche centinaio di manifestanti (negazionisti del virus, anti-mascherine, anti-5G, estrema destra, ma non solo) sbeffeggiati dai sostenitori del governo. La protesta è finita con un 35enne fermato e qualche decina di multe per non aver indossato la mascherina. "Tutto questo rigore preventivo nei confronti di una innocua manifestazione - chiede Porro, portando il ragionamento su un altro livello - come mai non si adotta per raduni ben più pericolosi? Chi scrive ricorda bene le orge di violenza dei black bloc a Milano in occasione dell'Expo. All'epoca, alle forze dell'ordine, fu data la consegna di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) I nocome i no. Nicola, ormai famoso per le sue posizioni anti-terroristiche sul coronavirus, commenta quanto accaduto sabato in piazza a Roma, con qualche centinaio di manifestanti (negazionisti del virus, anti-mascherine, anti-5G, estrema destra, ma non solo) sbeffeggiati dai sostenitori del governo. La protesta è finita con un 35enne fermato e qualche decina di multe per non aver indossato la mascherina. "Tutto questo rigore preventivo nei confronti di una innocua manifestazione - chiede, portando il ragionamento su un altro livello - come mai non si adotta per raduni ben; pericolosi? Chi scrive ricorda bene le orge di violenza dei black bloc a Milano in occasione dell'Expo. All'epoca, alle forze dell'ordine, fu data la consegna di ...

"Tutto questo rigore preventivo nei confronti di una innocua manifestazione - chiede Porro, portando il ragionamento su un altro livello - come mai non si adotta per raduni ben più pericolosi? Chi ...

No mask a Roma: 90 i multati

Sono circa 90 le persone identificate dalle forze dell’ordine ieri durante le manifestazioni a Roma perché non indossavano la mascherina. Saranno tutti multati, secondo quanto si apprende. Nel caso di ...

