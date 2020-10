Palermo, strada in salita per la Serie B. I segnali dopo le prime partite sono negativi, sarà una stagione difficile (Di domenica 11 ottobre 2020) Di chi è la responsabilità di questa nuova sconfitta e di questo avvio di campionato disastroso? Nelle gare finora disputate, il Palermo si è mostrato non all'altezza del blasone e delle ambizioni di promozione.NEGAZIONISTI ROSANEROI veri nemici del Palermo diranno che va tutto bene, che bisogna mettersi i paraocchi, tifare con fiducia (davanti Eleven Sports che non funziona...) e far finta di niente, ma con questo andazzo il primo posto in classifica necessario al club rosanero per essere promosso con certezza in Serie B oggi sembra un miraggio. Così come utopico appare il buon proposito riportato dalla proprietà nel proprio Manifesto ai tempi del bando vinto, in cui al punto 3 "COMPETENZA E AFFIDABILITÀ" si parlava di "...certezza di poter scalare le categorie nel minor tempo possibile ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) Di chi è la responsabilità di questa nuova sconfitta e di questo avvio di campionato disastroso? Nelle gare finora disputate, ilsi è mostrato non all'altezza del blasone e delle ambizioni di promozione.NEGAZIONISTI ROSANEROI veri nemici deldiranno che va tutto bene, che bisogna mettersi i paraocchi, tifare con fiducia (davanti Eleven Sports che non funziona...) e far finta di niente, ma con questo andazzo il primo posto in classifica necessario al club rosanero per essere promosso con certezza inB oggi sembra un miraggio. Così come utopico appare il buon proposito riportato dalla proprietà nel proprio Manifesto ai tempi del bando vinto, in cui al punto 3 "COMPETENZA E AFFIDABILITÀ" si parlava di "...certezza di poter scalare le categorie nel minor tempo possibile ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo strada Palermo, strada in salita per la Serie B. I segnali dopo le prime partite sono negativi, sarà una stagione difficile Mediagol.it Automobilismo. Interrotto in segno di lutto il Rally Valle del Sosio. Morto in un incidente mortale un pilota della provincia di Palermo

E’ stata interrotta durante lo svolgimento della prova speciale numero 2, denominata Caltabellotta, la tredicesima edizione del Rally Valle del Sosio, prova conclusiva della Coppa rally di ...

Tragedia al Rally Valle del Sosio: morto il navigatore

A perdere la vita è stato il copilota Salvatore Coniglio, 54 anni, di San Cipirello (Palermo). Coniglio era un carabiniere in pensione, che per lungo tempo ha prestato servizio alla caserma di San Cip ...

A perdere la vita è stato il copilota Salvatore Coniglio, 54 anni, di San Cipirello (Palermo). Coniglio era un carabiniere in pensione, che per lungo tempo ha prestato servizio alla caserma di San Cip ...