"Non respiro, aiuto". Panico nella casa del GF Vip (Di domenica 11 ottobre 2020) Grande Fratello, Panico nella notte: "Chiamate qualcuno. Non respiro". Matilde Brandi si è sentita male durante la sera di ieri, per poi rivelare che era tutto uno scherzo. Considerando il momento, di cattivo gusto? A voi i commenti.. Di seguito vi riportiamo cos'è successo. Ieri sera è scoppiato il Panico al Grande Fratello Vip, quando Matilde Brandi ha deciso di fare uno scherzo ai ragazzi con la complicità di Enock Balotelli. Ha preso un barattolo di guacamole dal frigorifero, ha messo un cucchiaio nel bicchiere con un po' d'acqua e poi è tornata dai ragazzi. (Continua...) Ha finto di sentirsi male, di vomitare, e i ragazzi sono tutti corsi a soccorrerla temendo veramente il peggio. Myriam, nel Panico più totale, le ha ...

