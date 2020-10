Niente mascherina per chi fa sport, obbligatoria invece per le passeggiate (Di domenica 11 ottobre 2020) Una circolare del ministero dell’Interno chiarisce le modalità d’utilizzo delle mascherine: non sono obbligatorie per l’attività sportiva, vanno indossate durante le passeggiate. Mascherine? Non sono obbligatorie quando si fa sport, vanno messe invece durante la generica “attività motoria”, e cioè anche – ad esempio – durante una passeggiata. La precisazione è contenuta in una circolare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 11 ottobre 2020) Una circolare del ministero dell’Interno chiarisce le modalità d’utilizzo delle mascherine: non sono obbligatorie per l’attivitàiva, vanno indossate durante le. Mascherine? Non sono obbligatorie quando si fa, vanno messedurante la generica “attività motoria”, e cioè anche – ad esempio – durante una passeggiata. La precisazione è contenuta in una circolare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Nel giro di due ore è cambiato tutto. Dopo aver ribadito l'obbligatorietà della mascherina per chi fa jogging, nel pomeriggio di oggi il Ministero dell'Interno ha cambiato idea probabilmente a causa d ...

Chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Lo scrive il Viminale in una circolare con alcuni chiarimenti sul decreto legge approvato il 7 ottobre. Nelle bozze ...

Nel giro di due ore è cambiato tutto. Dopo aver ribadito l'obbligatorietà della mascherina per chi fa jogging, nel pomeriggio di oggi il Ministero dell'Interno ha cambiato idea probabilmente a causa delle polemiche. Chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Lo scrive il Viminale in una circolare con alcuni chiarimenti sul decreto legge approvato il 7 ottobre.