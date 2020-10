Meteo con PIOGGE e TEMPORALI sull’Italia In arrivo FREDDO e NEVE

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 11 ottobre 2020) Il peggioramentoè entrato nel vivo sull’Italia, con il fronte che ha raggiunto le regioni settentrionali. Il sistema frontale fa da apripista all’aria più fredda che, dopo essersi addossata all’Arco Alpino, inizia ad affluire trasportata da intense correnti di maestrale dalla Valle del Rodano e di Bora sull’Alto Adriatico. L’aria più fredda, a contatto col Mediterraneo, favorisce l’approfondimento di un minimo mediterraneo, che si sta scavando tra il Mar Ligure ed il Centro Italia. Ciò va ad intensificare la perturbazione, con un ulteriore impulso che si allunga più a sud, portandosul Tirreno tra Lazio e Campania. Le temperature sono in sensibile calo su gran parte del Centro-Nord, in parte per il maltempo ed in parte per l’ingresso ...