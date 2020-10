Manchester City, De Bruyne: «Rinnovo? Ancora non è successo nulla» (Di domenica 11 ottobre 2020) Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha parlato così del possibile Rinnovo: ecco le parole del belga Kevin De Bruyne, ai microfoni di Sky Sport Uk, ha parlato del possibile Rinnovo con il Manchester City. «Posso dire che per ora non ho parlato con nessuno, quindi non so perché si dica che io abbia già raggiunto l’accordo. Ho sempre detto a tutti che sono molto felice e mi sento a mio agio, quindi se i dirigenti vogliono parlare con me sono aperto e vedremo cosa succede. Ma al momento nulla è successo, quindi aspettiamo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Kevin De, centrocampista del, ha parlato così del possibile: ecco le parole del belga Kevin De, ai microfoni di Sky Sport Uk, ha parlato del possibilecon il. «Posso dire che per ora non ho parlato con nessuno, quindi non so perché si dica che io abbia già raggiunto l’accordo. Ho sempre detto a tutti che sono molto felice e mi sento a mio agio, quindi se i dirigenti vogliono parlare con me sono aperto e vedremo cosa succede. Ma al momento, quindi aspettiamo». Leggi su Calcionews24.com

