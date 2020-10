‘Live – Non è la D’Urso’, Gabriel Garko dopo il coming out: “L’avessi fatto agli inizi, non sarei arrivato dove sono ora”. E a proposito del nuovo fidanzato Gaetano… (Di domenica 11 ottobre 2020) sono trascorse ormai due settimane dal coming out di Gabriel Garko in diretta dalla Casa del Grande Fratello Vip 5, eppure i riflettori continuano ad essere puntati sul bell’attore che dopo l’intima intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, oggi ha voluto mettersi a nudo nel salotto della domenica sera di Barbara D’Urso. A Live – Non è la D’Urso Gabriel ha prima confidato alla conduttrice, in una breve intervista a quattr’occhi cosa ha provato dopo il coming out e si è difeso da chi l’ha accusato di aver rivelato al mondo l’omosessualità del suo ex Gabriele Rossi, durante l’intervista a Verissimo: Mi hanno accusato di aver fatto outing per ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 ottobre 2020)trascorse ormai due settimane dalout diin diretta dalla Casa del Grande Fratello Vip 5, eppure i riflettori continuano ad essere puntati sul bell’attore chel’intima intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, oggi ha voluto mettersi a nudo nel salotto della domenica sera di Barbara D’Urso. A Live – Non è la D’Ursoha prima confidato alla conduttrice, in una breve intervista a quattr’occhi cosa ha provatoilout e si è difeso da chi l’ha accusato di aver rivelato al mondo l’omosessualità del suo exe Rossi, durante l’intervista a Verissimo: Mi hanno accusato di averouting per ...

fanpage : Sono 471 finora le persone multate per non aver rispettato le norme anti-Covid - IlContiAndrea : Complimenti alle maestranze di @RadioItalia che hanno realizzato questo show, rendendolo assolutamente un qualcosa… - trash_italiano : Tutti gli ospiti di #DomenicaLive e #noneladurso: Paolo e Clizia tornano da Barbara, Gabriel Garko e Angela da Mond… - arena__clara : #noneladurso Live- non è la D'Urso non è un programma televisivo ma un mercato - carrellafra : Perché urlate, siete maleducati, ma Franceska ha capito che a live non è la d'Urso è come stare al mercato? #LiveNoneLadUrso -

