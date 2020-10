Lecce, visite mediche per Pablo Rodriguez (Di domenica 11 ottobre 2020) visite mediche in corso con il Lecce per Pablo Rodriguez. Il 19enne attaccante spagnolo, che la squadra salentina ha prelevato a titolo definitivo dall’ U19 del Real Madrid, si sta sottoponendo ai controlli di rito presso il centro BioLab del capoluogo salentino. Il ragazzo vanta uno score di alto livello con la “cantera” del Real Madrid, oltre a 3 gol in Uefa Youth League su 9 presenze. Un talento da tenere sicuramente sotto osservazione. Fonte Foto: Instagram Personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 ottobre 2020)in corso con ilper. Il 19enne attaccante spagnolo, che la squadra salentina ha prelevato a titolo definitivo dall’ U19 del Real Madrid, si sta sottoponendo ai controlli di rito presso il centro BioLab del capoluogo salentino. Il ragazzo vanta uno score di alto livello con la “cantera” del Real Madrid, oltre a 3 gol in Uefa Youth League su 9 presenze. Un talento da tenere sicuramente sotto osservazione. Fonte Foto: Instagram Personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il nuovo attaccante del Lecce, Pablo Rodriguez, si è sottoposto questa mattina alle visite mediche presso il centro BioLab di Cutrofiano. Le prime parole dello spagnolo ex Real Madrid sono state: ...

