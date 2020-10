I numeri che fanno paura al Governo: in sette giorni +1.349 ricoverati (117 in terapia intensiva) (Di domenica 11 ottobre 2020) In sette giorni è cambiato tutto. La crescita della curva epidemiologica in Italia è diventata esponenziale: quasi 30 mila nuovi contagi in sette giorni, oltre 21 mila positivi in più con un aumento dei ricoverati che comincia a preoccupare il Governo , tanto che è in arrivo un Dpcm con una prima stretta. Sono infatti +1.232 i ricoverati negli altri reparti degli ospedali Covid mentre l’aumento delle terapie intensive è di +117 che, se confrontato con quello della settimana scorsa, è più del doppio. I numeri tornano a fare paura. Di seguito il recap settimanale a confronto con quello della settimana scorsa. SETTIMANA 5-11 OTTOBRE +1.232 ricoverati (da 3.287 a ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Inè cambiato tutto. La crescita della curva epidemiologica in Italia è diventata esponenziale: quasi 30 mila nuovi contagi in, oltre 21 mila positivi in più con un aumento deiche comincia a preoccupare il, tanto che è in arrivo un Dpcm con una prima stretta. Sono infatti +1.232 inegli altri reparti degli ospedali Covid mentre l’aumento delle terapie intensive è di +117 che, se confrontato con quello della settimana scorsa, è più del doppio. Itornano a fare. Di seguito il recap settimanale a confronto con quello della settimana scorsa. SETTIMANA 5-11 OTTOBRE +1.232(da 3.287 a ...

