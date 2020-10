Frida a Milano, il Messico in una stanza (Di domenica 11 ottobre 2020) Fino al 28 marzo la Fabbrica del Vapore di Milano ospita “Frida Kahlo – Il caos dentro”. L’esposizione racconta la sfera più privata e intima della celebre pittrice messicana, rievocando l’atmosfera che la circondava durante la realizzazione dei suoi capolavori. Un vero e proprio viaggio nella cultura messicana e nella quotidianità di Frida. La mostra è curata da Antonio Arèvalo, Alejandra Matiz, Milagros Ancheita e Maria Rosso. Il progetto è prodotto da Navigare con il Comune di Milano, con la collaborazione del Consolato del Messico di Milano, della Camera di Commercio Italiana in Messico, della Fondazione Leo Matiz, del Banco del Messico, della Galleria messicana Oscar Roman, del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) Fino al 28 marzo la Fabbrica del Vapore diospita “Kahlo – Il caos dentro”. L’esposizione racconta la sfera più privata e intima della celebre pittrice messicana, rievocando l’atmosfera che la circondava durante la realizzazione dei suoi capolavori. Un vero e proprio viaggio nella cultura messicana e nella quotidianità di. La mostra è curata da Antonio Arèvalo, Alejandra Matiz, Milagros Ancheita e Maria Rosso. Il progetto è prodotto da Navigare con il Comune di, con la collaborazione del Consolato deldi, della Camera di Commercio Italiana in, della Fondazione Leo Matiz, del Banco del, della Galleria messicana Oscar Roman, del ...

