Dpcm, quarantena ridotta a 10 giorni e un solo tampone per uscire dall'isolamento. Speranza: 'Stop alle feste private' (Di domenica 11 ottobre 2020) Via libera alla riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni, e Stop alla regola del doppio tampone negativo per poter dichiarare un positivo guarito. Ne baster uno. Queste, a quanto si apprende, le ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 11 ottobre 2020) Via libera alla riduzione dellada 14 a 10, ealla regola del doppionegativo per poter dichiarare un positivo guarito. Ne baster uno. Queste, a quanto si apprende, le ...

Corriere : Quali limiti per le feste? E ridurre la quarantena è sicuro? I nodi ancora da risolvere sul Dpcm - antoniopalmieri : La maggioranza oggi non è riuscita per due volte a garantire il #numerolegale per votare la relazione del ministro… - ombrysan : RT @DavelloStefano: Verso la riduzione della #quarantena da 14 giorni a 10 giorni e per essere dichiarato guarito basterà un solo tampone n… - tittistama : Ma conoscete qualche sportivo o ex, attore, cantante, giornalista o personaggio noto in tutto il mondo morto per qu… - SorrentClaudia : RT @doctorgis84: Ridurre la quarantena a 10 giorni e fare solo un tampone per la negatività è una follia! Almeno il doppio tampone deve ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm quarantena Feste private a casa e quarantena: i nodi del nuovo Dpcm Covid Corriere della Sera Italia, niente 'lockdown' e quarantena solo di 10 giorni

Così la quarantena scende a dieci giorni ... parlando di "bozza di lavoro" che solo in parte verrà recepita nel Dpcm. Nel documento ci sono comunque una serie di interventi già annunciati nei giorni ...

Coronavirus, Cts: quarantena di 10 giorni e un tampone negativo per uscire | Speranza: "Vietate le feste private"

Gli esperti del Comitato tecnico scientifico, riuniti per valutare nuove misure per il contenimento della pandemia di coronavirus, avrebbero deciso di ridurre la quarantena da 14 a ... essere ...

Così la quarantena scende a dieci giorni ... parlando di "bozza di lavoro" che solo in parte verrà recepita nel Dpcm. Nel documento ci sono comunque una serie di interventi già annunciati nei giorni ...Gli esperti del Comitato tecnico scientifico, riuniti per valutare nuove misure per il contenimento della pandemia di coronavirus, avrebbero deciso di ridurre la quarantena da 14 a ... essere ...