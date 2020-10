Covid, studente del ‘Galilei’ positivo: scatta la sanificazione, DaD per cinque classi (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nuovo caso di Covid in una scuola cittadina. Il Liceo Galilei di piazza Risorgimento ha provveduto a comunicare alle famiglie del personale Ata e docenti, il contagio di uno studente dell’istituto. Ecco la comunicazione: “Ai docenti delle classi interessate Alle famiglie ed alunni delle classi 1A-3A- 4A-5A-5D del Liceo “GALILEI” IL Dirigente Scolastico, Angela Maria Pelosi accertata la presenza di un caso Covid di un alunno dell’Istituto; constatata la necessità di attivare le procedure di sanificazione/disinfezione dell’aula di appartenenza dell’alunno e degli spazi e delle aule limitrofi; considerato che il sistema di ingressi ed uscite organizzato dalla scuola per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nuovo caso diin una scuola cittadina. Il Liceo Galilei di piazza Risorgimento ha provveduto a comunicare alle famiglie del personale Ata e docenti, il contagio di unodell’istituto. Ecco la comunicazione: “Ai docenti delleinteressate Alle famiglie ed alunni delle1A-3A- 4A-5A-5D del Liceo “GALILEI” IL Dirigente Scolastico, Angela Maria Pelosi accertata la presenza di un casodi un alunno dell’Istituto; constatata la necessità di attivare le procedure di/disinfezione dell’aula di appartenenza dell’alunno e degli spazi e delle aule limitrofi; considerato che il sistema di ingressi ed uscite organizzato dalla scuola per ...

Almeno 2 classi in quarantena in due scuole di Siracusa per due casi di positività agli istituto comprensivi “Archia” e “Brancati”, questo a Belvedere. Dopo l’accertamento della positività al coronavi ...

COVID – Positività bambino montenerese, scuola chiusa per sanificazione. Ordinanza del Sindaco

MONTENERO DI BISACCIA - Tra le 28 persone risultate positive al Covid-19 ieri sera nel bollettino dell'Asrem, c'è anche un ...

Almeno 2 classi in quarantena in due scuole di Siracusa per due casi di positività agli istituto comprensivi "Archia" e "Brancati", questo a Belvedere. Dopo l'accertamento della positività al coronavi ...