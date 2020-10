Covid: Israele, i casi scendono al 7,3% dei test (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSAmed, - TEL AVIV, OCT 11 - Il lockdown imposto in Israele oltre due settimane fa comincia ad avere effetto e secondo il ministero della Sanità si notano adesso sintomi che sembrano indicare un ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSAmed, - TEL AVIV, OCT 11 - Il lockdown imposto inoltre due settimane fa comincia ad avere effetto e secondo il ministero della Sanità si notano adesso sintomi che sembrano indicare un ...

Malgrado le limitazion imposte dalla serrata per limitare la diffusione del Covid-19, i manifestanti portano avanti la loro battaglia. A Tel Aviv sono stati segnalati scontri tra manifestanti e ...

(ANSAmed) - TEL AVIV, OCT 11 - Il lockdown imposto in Israele oltre due settimane fa comincia ad avere effetto e secondo il ministero della Sanità si notano adesso sintomi che sembrano indicare un con ...

