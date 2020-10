Cassazione | il datore di lavoro può fare spiare dai suoi 007 l’impiegato fannullone e licenziarlo

(Di domenica 11 ottobre 2020) Redazione Linea dura dunque contro i dipendenti. Perde il posto per scarsa diligenza il dipendente. A coglierlo sul fatto è proprio l’ispettore dell’azienda sguinzagliato alle calcagna del lavativo dal diretto superiore. Il provvedimento disciplinare risulta legittimo: si scopre che l’incolpato non osserva gli obblighi e i doveri di servizio. Ilben può ricorrere a …: ildipuòdai007 l’impiegatoImpronta Unika.

GiornaledPuglia : Cassazione: il datore può fare spiare dai suoi 007 l’impiegato fannullone e licenziarlo - ilmetropolitan : #Cassazione: il datore può fare spiare dai suoi 007 l’impiegato #fannullone e #licenziarlo - - informazionecs : Cassazione: il datore può fare spiare dai suoi 007 l’impiegato fannullone e licenziarlo - sardanews : Cassazione: il datore può fare spiare dai suoi 007 l’impiegato fannullone e licenziarlo - vivere_sardegna : Cassazione: il datore può fare spiare dai suoi 007 l’impiegato fannullone e licenziarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione datore

PuntoSicuro

In tema di rapporto di lavoro, è legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto alla dipendente della banca che abbia svolto interrogazioni sui conti correnti non giustificate da esigenze di ser ...12/10/2020: Non si può desumere, in applicazione dell'art. 2087 c.c., un obbligo assoluto del datore di lavoro di adottare ogni cautela diretta a garantire un ambiente di lavoro a 'rischio zero' quand ...