Basta fare cazzate. La svolta di Briatore sul coronavirus (Di domenica 11 ottobre 2020) Sul coronavirus ne ha dette di tutti i colori. Ha fatto post su post sottolineando che i numeri della pandemia non possono far parlare di vera emergenza sanitaria. Adesso, però, Flavio Briatore fa dietrofront. E, con un post su Instagram, invita i giovani a non sottovalutare il problema. Chissà cosa è successo nel frattempo e cosa l'ha spinto a un passo così importante. "Voi ragazzi sapete quanto vi abbia sempre difeso, condannando che si cercassero nei giovani gli untori da dover condannare - scrive Briatore su Instagram - Oggi la situazione è delicatissima e il rischio di nuove chiusure e' reale e sapete cosa potrebbe significare. La morte irreversibile di un Paese che NON PUÒ PERMETTERSELO!!! Continuo a vedere immagini di assembramenti fuori dai locali che nulla hanno a che ...

Ultime Notizie dalla rete : Basta fare Basta fare cazzate. La svolta di Briatore sul coronavirus Il Tempo Boxe: a Signani bastano due round per regolare il francese Beaussire

Matteo Signani, a 41 anni, si conferma campione europeo dei pesi medi, la categoria che fu di Tiberio Mitri e Nino Benvenuti. Confermarsi all’estero non è mai facile, farlo per ko è ancora più bello.

