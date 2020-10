Barbara d’Urso furiosa con l’ex di Zorzi | “Chi finge aggressioni omofobe si deve vergognare Con me ha chiuso”

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 ottobre 2020) In una recente puntata di Pomeriggio 5 Soleil Sorge e Alberto De Pisis hanno accusato l’ex fidanzato di Tommasodi aver finto un’aggressione omofoba colpendosi il volto con un surgelato. Il ragazzo in questione avrebbe dovuto essere ospite did’Urso a Live, ma il giorno prima della trasmissione ha deciso di non andare in tv. A spiegare l’accaduto è stata la conduttrice. “Abbiamo contattato ******* per chiedere spiegazioni e per sapere la sua versione dei fatti. Lui si era accordato con noi per essere in puntata, ma ieri ha cambiato idea e ci ha detto che se fosse venuto il suo agente gli avrebbe stracciato il contratto. Lui evidentemente ha preferito mantenere l’agente, piuttosto che dare spiegazioni a tutti”.d’Urso ha giustamente perso la pazienza ricordando ...