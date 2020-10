Anticipazioni Uomini e Donne: Aurora Smaschera Valentina! Rabbia In Studio! (Di domenica 11 ottobre 2020) Anticipazioni Uomini e Donne: nell’ultima registrazione del programma, Aurora e Valentina litigano fortemente. Intanto Beatrice si offende per un gesto di Davide… Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne! Anticipazioni Uomini e Donne: grave scontro tra Aurora e Valentina! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Uomini e Donne. Anche se si è parlato a lungo del Trono Classico, al centro dell’attenzione ci sono state principalmente le dame di quello Over. La puntata si è aperta con l’ingresso di Giuseppe, che diventerà un nuovo cavaliere e che ha deciso di prendere parte al programma per ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 11 ottobre 2020): nell’ultima registrazione del programma,e Valentina litigano fortemente. Intanto Beatrice si offende per un gesto di Davide… Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di: grave scontro traÈ stata registrata da poche ore una nuova puntata di. Anche se si è parlato a lungo del Trono Classico, al centro dell’attenzione ci sono state principalmente le dame di quello Over. La puntata si è aperta con l’ingresso di Giuseppe, che diventerà un nuovo cavaliere e che ha deciso di prendere parte al programma per ...

