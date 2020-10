Ultimi sondaggi politici, come cambierebbe lo scenario se ci fosse una “Lista Conte” (Di sabato 10 ottobre 2020) Chi soffrirebbe di più se il presidente del Consiglio Giuseppe Conte decidesse di sciogliersi e correre in modo solitario? Probabilmente, il Partito Democratico. A sostenere questa tesi sono gli Ultimi sondaggi politici realizzati da Quorum per l’Agenzia di stampa Agi. Agli intervistati, infatti, è stata domandata la propria intenzione di voto tenendo conto, però, dell’ipotesi di una “Lista Conte”. Analizzando i numeri, la Lega non patirebbe particolarmente, mentre il centro sinistra, soprattutto il PD, subirebbe una vera e propria emorragia di preferenze. >>Leggi anche: La ministra Lucia Azzolina ha querelato Matteo Salvini: “Troppi post sessisti” Ultimi sondaggi politici, le percentuali Ecco le percentuali che i ... Leggi su urbanpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Chi soffrirebbe di più se il presidente del Consiglio Giuseppe Conte decidesse di sciogliersi e correre in modo solitario? Probabilmente, il Partito Democratico. A sostenere questa tesi sono glirealizzati da Quorum per l’Agenzia di stampa Agi. Agli intervistati, infatti, è stata domandata la propria intenzione di voto tenendo conto, però, dell’ipotesi di una “Lista Conte”. Analizzando i numeri, la Lega non patirebbe particolarmente, mentre il centro sinistra, soprattutto il PD, subirebbe una vera e propria emorragia di preferenze. >>Leggi anche: La ministra Lucia Azzolina ha querelato Matteo Salvini: “Troppi post sessisti”, le percentuali Ecco le percentuali che i ...

