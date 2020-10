Portici | bambina di un anno positiva al Covid

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Unadi appena unè risultataal, comune alle porte di Napoli Est. Tampone positivo anche per il padre della giovanissima, mentre la madre, incinta, è risultata negativa. Ora l’intero nucleo familiare è in isolamento domiciliare. A dare la notizia, tramite una diretta Facebook, è stato il primo cittadino di, Vincenzo Cuomo. Cresce così l’apprensione nel vesuviano. Aal momento la situazione racconta di 48 positivi in città, esclusi quelli del focolaio registrato nella casa di riposo Pio XII. L'articolo proviene da Anteprima24.it.