Palermo-Avellino, difesa a 3 e rebus in attacco: dubbi e scelte di Boscaglia per la sfida del “Barbera” (Di sabato 10 ottobre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Avellino."La difesa a 3 è pronta a concedere il bis", scrive così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Roberto Boscaglia, in occasione della gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie C, con ogni probabilità tornerà a proporre il 3-5-2. "Un atto di fiducia, ma anche una necessità dettata dagli infortuni".Crivello e Corrado, entrambi alle prese con una lesione di primo grado all'adduttore, nella giornata di ieri, al "Pasqualino Stadium" di Carini, hanno svolto solo qualche giro di campo prima di proseguire il percorso fisioterapico del caso. Dunque, i due terzini sinistri salteranno anche la ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 ottobre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà."Laa 3 è pronta a concedere il bis", scrive così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sullain programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Roberto, in occasione della gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie C, con ogni probabilità tornerà a proporre il 3-5-2. "Un atto di fiducia, ma anche una necessità dettata dagli infortuni".Crivello e Corrado, entrambi alle prese con una lesione di primo grado all'adduttore, nella giornata di ieri, al "Pasqualino Stadium" di Carini, hanno svolto solo qualche giro di campo prima di proseguire il percorso fisioterapico del caso. Dunque, i due terzini sinistri salteranno anche la ...

Mediagol : #Palermo-#Avellino, difesa a 3 e rebus in attacco: dubbi e scelte di #Boscaglia per la sfida del “Barbera” - Mediagol : #Palermo-#Avellino, difesa a 3 e rebus in attacco: dubbi e scelte di Boscaglia per la sfida del 'Barbera'… - ILOVEPACALCIO : #Boscaglia pronto a far debuttare il nuovo acquisto ?? Le ultime sulla formazione rosanero contro l'#Avellino ?? - Boboj29 : @Chivas01233895 Avellino Foggia, Bari , Catanzaro, Palermo - ILOVEPACALCIO : #Palermo, “Alla scoperta…” dell’#Avellino: ultime e probabile formazione dei biancoverdi -