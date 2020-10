“Non ti devi permettere! Vaff***”. GF Vip, Patrizia De Balnck perde le staffe. Enock e Andrea costretti a intervenire (Di sabato 10 ottobre 2020) Scontro tra titani al Grande Fratello Vip durante la puntata di venerdì 9 ottobre. Patrizia De Blanck è indubbiamente una delle grandi protagoniste di questo inizio del ‘Grande Fratello Vip 5’. Ha fatto soprattutto scalpore il suo nudo integrale, visto da milioni di telespettatori durante la diretta live e anche ‘Pomeriggio 5′, visto che Barbara D’Urso proprio in quel momento stava trasmettendo le immagini dalla casa più spiata d’Italia. A tenere la bandiera è la mitica contessa Patrizia De Blanck, che ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. E anche di usare un linguaggio più che colorito durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. E lo ha fatto anche durante l’ultima diretta.



Ma andiamo con ordine. La diatriba tra Patrizia De Blanck e ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Scontro tra titani al Grande Fratello Vip durante la puntata di venerdì 9 ottobre.De Blanck è indubbiamente una delle grandi protagoniste di questo inizio del ‘Grande Fratello Vip 5’. Ha fatto soprattutto scalpore il suo nudo integrale, visto da milioni di telespettatori durante la diretta live e anche ‘Pomeriggio 5′, visto che Barbara D’Urso proprio in quel momento stava trasmettendo le immagini dalla casa più spiata d’Italia. A tenere la bandiera è la mitica contessaDe Blanck, che ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. E anche di usare un linguaggio più che colorito durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. E lo ha fatto anche durante l’ultima diretta.Ma andiamo con ordine. La diatriba traDe Blanck e ...

carlogubi : @BarillariDav Respira e chiama a raccolta i neuroni. La mortalità stradale non devi conteggiarla tra tutti, ma solo… - pietroraffa : No. Non devi interrompere #KamalaHarris #VPDebate - borghi_claudio : Impressionante l'accerchiamento mediatico. Non so se avete visto #portaaporta con Salvini. DEVI ABBANDONARE IL SOVR… - addictedcinemaa : RT @VietatoMorireE: Oggi è il #WorldMentalHealthDay e siccome questo argomento mi sta particolarmente a cuore, vorrei ricordarvi due o tre… - Marika20002886 : RT @Ramst3: @RobertoPompili4 @DianaLanciotti @AdryWebber @gattotattoo @PatriziaRametta @isabellaisola3 @Gianmar26145917 @GiorgiaMeloni Non… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non devi Da Orzi Carrelli una soluzione alle batterie dei muletti che durano poco Fortune Italia